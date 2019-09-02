«Супербабушка!»: Надежда Бабкина поделилась снимком с внуками-школьниками

Российская певица Надежда Бабкина поделилась с подписчиками в Instagram семейным снимком с внуками. На фотографии артистка запечатлена с девятилетним Георгием и шестилетней Верой у дверей элитного учебного заведения. Бабкина одета очень стильно: на ней полосатая красно-белая футболка с принтом, черный жакет и брюки широкого кроя, а дополняют образ очки и длинные бусы.

«Отвела внуков на День знаний в гимназию имени Е. М. Примакова!» — подписала фото певица.

Видео: Ирина Хакамада зажгла в шубе и мини-шортах на фестивале в США

Instagram @ngbabkina

Поклонники оценили фотографию и отметили, что Надежда Бабкина в свои 69 лет выглядит очень молодо и современно.

«Надежда, какая же вы красавица! С возрастом все краше и краше!»

«Супербабушка!»

«Повзрослели внуки, а бабушка…помолодела»

«Какие красивые, загляденье и вы, и детки, в добрый путь!» — оставили комментарии фолловеры.

Однако нашлись те, кто посчитал образ певицы вычурным.

«Бабушка, как Каркуша выглядит. Как на ярмарку собралась», — высказался недовольный юзер.

Ранее Надежда Бабкина выложила трогательное фото с подросшими внуками.