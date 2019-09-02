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«Была изгоем»: Анна Седокова рассказала о тяжелых школьных годах

, 17:39 Фото 119

Украинская певица рассказала, почему с ней никто не хотел дружить в школе.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова в честь Дня знаний поделилась с подписчиками в Instagram воспоминаниями о своих школьных годах. Артистка поведала, что у нее сохранились весьма негативные впечатления о том периоде жизни.

По словам Седоковой, в школе она была «уродом, изгоем, самой непопулярной девочкой, одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами».

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Анна поразмышляла о причинах такого самоощущения и пришла к выводу, что так происходило из-за бедности, в которой жила ее семья, в частности, из-за «отсутствия шмоток».

«В добавок, мама — учительница, из-за которой меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и маме все рассказываю», — посетовала она.

Instagram @annasedokova

Седокова добавила, что ее «никогда не принимали ни в какие компании, не брали на тусовки».

«Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы», — поделилась экс-участница «ВИА-Гры»

Подписчики наперебой начали рассказывать о своих психологических травмах, приобретенных в школьные годы, но большинство все же сошлось во мнении, что несмотря на подростковую жестокость, этот период в жизни все равно прекрасен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фанаты уличили Анну Седокову во лжи.

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