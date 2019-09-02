«Была изгоем»: Анна Седокова рассказала о тяжелых школьных годах

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова в честь Дня знаний поделилась с подписчиками в Instagram воспоминаниями о своих школьных годах. Артистка поведала, что у нее сохранились весьма негативные впечатления о том периоде жизни.

По словам Седоковой, в школе она была « уродом, изгоем, самой непопулярной девочкой, одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами ».

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Анна поразмышляла о причинах такого самоощущения и пришла к выводу, что так происходило из-за бедности, в которой жила ее семья, в частности, из-за «отсутствия шмоток».

« В добавок, мама — учительница, из-за которой меня все считали предательницей, словно я возвращаюсь домой и маме все рассказываю », — посетовала она.

Instagram @annasedokova

Седокова добавила, что ее «никогда не принимали ни в какие компании, не брали на тусовки».

« Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы », — поделилась экс-участница «ВИА-Гры»

Подписчики наперебой начали рассказывать о своих психологических травмах, приобретенных в школьные годы, но большинство все же сошлось во мнении, что несмотря на подростковую жестокость, этот период в жизни все равно прекрасен.

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