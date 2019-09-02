Цымбалюк-Романовская показала архивное фото себя первоклассницы

Возлюбленная певца Прохора Шаляпина — 40-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская — поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией из 1986 года. На снимке совсем маленькая знаменитость позирует за школьной партой в советской форме и с огромным бантом на голове. В публикации звезда поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года.

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«Всем, у кого сегодня начался учебный год желаю, чтобы учителя стали любимыми, школьные друзья — лучшими, воспоминания — драгоценными!» — подписала пост артистка.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской пришли в восторг от старого снимка. Фанаты умилились девочке с серьезным взглядом на фото и отметили — уже тогда чувствовался сильный характер пианистки.

«Такая хорошенькая!»

«Какая хорошулечка, не изменилась»;

«Сладенькая девочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская высказалась о возможном отцовстве Прохора Шаляпина.