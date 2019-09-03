Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, приуроченным к 80-й годовщине победы советских и монгольских войск в битве с японцами на реке Халхин-Гол.

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В Улан-Батор из Иркутской области российский лидер прибыл накануне, а во вторник, 3 сентября, он встретится со своим монгольским коллегой Халтма-агийном Баттулгой. Главы государств обсудят вопросы политического, торгово-экономического, военно-технического сотрудничества.

По итогам встречи лидеры подпишут межгосударственный договор о дружественных отношениях. Об этом Владимир Путин заявил в преддверии своей поездки монгольским журналистам, отметив, что сотрудничество между двумя странами охватывает многие сферы. По словам президента, документ подготовлен на основе Договора 1993 года и будет бессрочным.

Успех предстоящим переговорам уже предсказали монгольские шаманы. Столица страны — Улан-Батор — уникальный город, где тесно переплетаются древний уклад кочевников и жизнь современного мегаполиса. Юрты соседствуют с небоскребами.

Из Улан-Батора — репортаж Виктора Синеока.

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