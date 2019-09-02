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Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области

, 19:19 Эфирная новость 35

2 сентября президент России прибыл в Иркутскую область для повторного контроля за ходом восстановительных работ после паводка.

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Фото, видео : "Иркутск сегодня", 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 77

Владимир Путин сегодня, 2 сентября, в Тулуне Иркутской области пообщался с пострадавшими от наводнения людьми, остался недоволен тем, как ликвидируют последствия стихии и тем, что обеспечение жильем, а его из-за паводка лишились 17 тысяч человек, идет крайне медленно.

Кроме того, президент посмотрел отремонтированную школу, первый этаж которой также был затоплен и поздравил учеников. Подробнее расскажет Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска из-за невыплат после паводка.

Тема:
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