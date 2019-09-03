Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

«Дурновкусие» — Юрий Лоза о ежегодном ажиотаже вокруг песни «Третье сентября» Это семя, которое вы хотите сеять, Телец? Баланс усилий и общения приводит к успешным отношениям. Дева, вы сумели сообщить о своих потребностях своему партнеру, и теперь вы оба смотрите в будущее вместе. Это прекрасное время, чтобы обсудить, как далеко вы продвинулись и как вы будете вместе жить дальше. Рыбы, вперед к приключениям. Пусть сегодняшний день будет о любви и страсти.



Овен — гороскоп на сегодня, 3 сентября

Овен, принимая вещи как должное, это самый быстрый способ потерять их. Подумайте, как ваше шаблонное мышление может потенциально блокировать выход вашей лучшей личности. Посмотрите на людей в своей жизни и оцените их важность.

Космический совет: откройте глаза и осознайте, кто перед вами.

Телец — гороскоп на сегодня, 3 сентября

Сделайте шаг назад и по-настоящему задумайтесь о том, что вы делали. Это семя, которое вы хотите сеять, Телец?

Баланс усилий и общения приводит к успешным отношениям. Внимательно посмотрите на себя и посмотрите, где вам не хватает. Настало время заняться поиском души.

Космический совет: что вы захотите, то и получите.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 3 сентября

Вселенная готова согнуться по вашей воле, Близнецы. Вы ищете любовь? Хорошая новость в том, что любовь ищет вас тоже.

Работа, которую вы делаете, чтобы стать эмоционально защищенным, помогает вам привлечь ту любовь, которую вы заслуживаете. Попрощайтесь с драмой и встречайте простую, но удивительную любовь.

Космический совет: скажите «прощай» драме в вашей жизни.

Рак — гороскоп на сегодня, 3 сентября

По словам писательницы Ронды Бирн, «чем крепче вы пытаетесь удержать то, чего боитесь потерять, тем больше вы отталкиваете его». Дайте ему дышать. Все еще в начальной фазе.

Слишком большая интенсивность может разрушить это для вас. Не тратьте время на бесполезные отношения. Вместо этого сосредоточьтесь на развитии тех, которые имеют больший потенциал.

Космический совет: успокойтесь.