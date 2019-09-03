Кристен Стюарт понастольгировала о романе с Робертом Паттинсоном

Кристен Стюарт дала интервью перед промотуром фильма «Ангелы Чарли», в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Голливудская звезда рассказала о романтических отношениях с давнишним партнером по съемкам в вампирской саге «Сумерки» — Робертом Паттинсоном.
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В настоящий момент Кристен Стюарт приписывают роман со сценаристкой Дилан Майер. А недавно 29-летняя актриса рассталась с моделью Стеллой Максвелл. По словам артистки, открытая бисексуальность мешает ей получать хорошие роли. Об этом сообщает Spletnik.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристен Стюарт вернулась к модели Стелле Максвелл.