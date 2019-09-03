  1. Пятый канал
  4. Кристен Стюарт понастольгировала о романе с Робертом Паттинсоном

Кристен Стюарт понастольгировала о романе с Робертом Паттинсоном

, 10:42 50

Голливудские звезды встречались во время съемок фильма «Сумерки».

Фото : www.globallookpress.com /© PLANET PHOTOS

Кристен Стюарт дала интервью перед промотуром фильма «Ангелы Чарли», в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Голливудская звезда рассказала о романтических отношениях с давнишним партнером по съемкам в вампирской саге «Сумерки» — Робертом Паттинсоном.

Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

«Когда мы с Робом были вместе, мы не знали, как себя вести, у нас не было никакого примера. От нас требовалось так много, что, пытаясь сохранить контроль хотя бы над одним аспектом жизни, мы решили: «Нет, мы не будем никогда говорить об этом. Потому что это личное», — поделилась знаменитость.

В настоящий момент Кристен Стюарт приписывают роман со сценаристкой Дилан Майер. А недавно 29-летняя актриса рассталась с моделью Стеллой Максвелл. По словам артистки, открытая бисексуальность мешает ей получать хорошие роли. Об этом сообщает Spletnik.

«Мне не раз говорили: „Если сделаешь себе одолжение и не будешь появляться на публике за ручку со своей девушкой, то, возможно, тебя позовут в фильмы Marvel“. Но я не хочу работать с такими людьми», — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристен Стюарт вернулась к модели Стелле Максвелл.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +12°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

11:08
Мексиканца с круизного лайнера избили таксисты в Петербурге
11:00
Опасную радиацию обнаружили в одном из садов Кузбасса
10:50
Злоумышленник изнасиловал и сбросил с 27-метрового моста молодую девушку в Сочи
10:42
Кристен Стюарт понастольгировала о романе с Робертом Паттинсоном
10:32
СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу в ДНР 1 сентября
10:15
«Милота!» Фанаты опубликовали трогательное видео Пугачевой с дочкой

Сейчас читают

Украинского политолога выгнали из российского эфира за брань в адрес немецкой прессы
«Она этого заслуживает»: Путин прокомментировал историю с оскорбившей тулунчан чиновницей
«Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги