Кристен Стюарт понастольгировала о романе с Робертом Паттинсоном

Кристен Стюарт дала интервью перед промотуром фильма «Ангелы Чарли», в котором актриса сыграла одну из главных ролей. Голливудская звезда рассказала о романтических отношениях с давнишним партнером по съемкам в вампирской саге «Сумерки» — Робертом Паттинсоном.

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« Когда мы с Робом были вместе, мы не знали, как себя вести, у нас не было никакого примера. От нас требовалось так много, что, пытаясь сохранить контроль хотя бы над одним аспектом жизни, мы решили: «Нет, мы не будем никогда говорить об этом. Потому что это личное» , — поделилась знаменитость.

В настоящий момент Кристен Стюарт приписывают роман со сценаристкой Дилан Майер. А недавно 29-летняя актриса рассталась с моделью Стеллой Максвелл. По словам артистки, открытая бисексуальность мешает ей получать хорошие роли. Об этом сообщает Spletnik.

« Мне не раз говорили: „Если сделаешь себе одолжение и не будешь появляться на публике за ручку со своей девушкой, то, возможно, тебя позовут в фильмы Marvel“. Но я не хочу работать с такими людьми », — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристен Стюарт вернулась к модели Стелле Максвелл.