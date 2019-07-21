Фото: Кристен Стюарт вернулась к модели Стелле Максвелл

, 5:18 Фото 249

Звезда «Сумерек» отдыхает на яхте в Италии в компании своей бывшей возлюбленной.

Фото : Kika Press / www.globallookpress.com

Американская актриса Кристен Стюарт через полгода после разрыва отношений была замечена папарацци в компании своей бывшей возлюбленной Стеллы Максвелл. Звезда «Сумерек» и модель вместе отдыхали на яхте в Италии, сообщает The Daily Mail.

Twitter @theprophetpizza

Как пишет издание, девушки с нежностью смотрели друг на друга, целовались и не обращали никакого внимания на окружающих их знакомых.

Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Еще совсем недавно Кристен Стюарт вовсю «крутила» роман со стилисткой Сарой Динкин. Стелла Максвелл также не теряла времени даром — несколько недель назад ее застукали гуляющей за руку с коллегой по цеху Ириной Шейк, порвавшей отношения с Брэдли Купером.

Несколько дней назад Кристен Стюарт в своем аккаунте в Instagram опубликовала весьма неоднозначную фразу: «Моя девушка сказала, что если я изменяю, то только с тобой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристен Стюарт в стиле панк стала неузнаваемой. Звезда «Сумерек» снялась для июльского номера корейского журнала Vogue.

Читайте также

+14° Днём +24°
Ночью +12°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Последние новости

6:06
Видео: Автомобиль рухнул в яму после размыва участка федеральной трассы «Амур»
5:46
Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком
5:18
Фото: Кристен Стюарт вернулась к модели Стелле Максвелл
4:53
Фото: Футболист «Ливерпуля» со вздувшимися венами на руках удивил болельщиков
4:25
Мусульманка удивила членов конкурса «Мисс Англия» неожиданным купальным нарядом
3:57
Видео: «Союз МС-13» с новым экипажем МКС пристыковался к станции

Сейчас читают

Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!
Видео: Экс-супруг Ани Лорак показал, как отдыхает в клубе с незнакомкой
«Стеснение пропало»: Вера Брежнева в бикини взгромоздилась на забор — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги