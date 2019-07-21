Фото: Кристен Стюарт вернулась к модели Стелле Максвелл

Американская актриса Кристен Стюарт через полгода после разрыва отношений была замечена папарацци в компании своей бывшей возлюбленной Стеллы Максвелл. Звезда «Сумерек» и модель вместе отдыхали на яхте в Италии, сообщает The Daily Mail.

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Как пишет издание, девушки с нежностью смотрели друг на друга, целовались и не обращали никакого внимания на окружающих их знакомых.

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Еще совсем недавно Кристен Стюарт вовсю «крутила» роман со стилисткой Сарой Динкин. Стелла Максвелл также не теряла времени даром — несколько недель назад ее застукали гуляющей за руку с коллегой по цеху Ириной Шейк, порвавшей отношения с Брэдли Купером.

Несколько дней назад Кристен Стюарт в своем аккаунте в Instagram опубликовала весьма неоднозначную фразу: «Моя девушка сказала, что если я изменяю, то только с тобой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристен Стюарт в стиле панк стала неузнаваемой. Звезда «Сумерек» снялась для июльского номера корейского журнала Vogue.