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  4. Видео: Олег Ляшко спел «3 сентября» в домашних шортах

Видео: Олег Ляшко спел «3 сентября» в домашних шортах

, 13:04 Видео 156

Глава «Радикальной партии» Незалежной поддался всеобщему тренду, посвященному культовой песне.

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Фото, видео : ТАСС/Марченко Анна, Facebook @O.Liashko

Любовь к российскому шлягеру про 3 сентября докатилась и до Украины. В сети появилась запись, на которой бывший народный депутат и глава не прошедшей в Раду «Радикальной партии» Олег Ляшко исполняет хит Шуфутинского в домашней обстановке. Текст песни чиновник переделал «на украинский лад».

Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

В кадре Ляшко поет, сидя на диване с собакой. В руках у экс-нардепа микрофон — вероятно, он воспользовался домашней караоке-системой. Одет мужчина тоже по-домашнему, в светлую футболку и цветастые шорты. В ходе опубликованного на Facebook ролика Ляшко встает с дивана и продолжает петь, схватив микрофон двумя руками и закрыв глаза.

Примечательно, что чиновник из Незалежной предпринял попытку немного изменить оригинальный текст шлягера, заменив в нем бульвары Москвы на бульвары Киева. В комментариях, правда, особенного внимания на это пользователи не обратили, в основном ограничившись невысокой оценкой вокальных данных Ляшко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как, по словам Шуфутинского, появился его главный хит «3 сентября».

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