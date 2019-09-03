Видео: Олег Ляшко спел «3 сентября» в домашних шортах

Любовь к российскому шлягеру про 3 сентября докатилась и до Украины. В сети появилась запись, на которой бывший народный депутат и глава не прошедшей в Раду «Радикальной партии» Олег Ляшко исполняет хит Шуфутинского в домашней обстановке. Текст песни чиновник переделал «на украинский лад».

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В кадре Ляшко поет, сидя на диване с собакой. В руках у экс-нардепа микрофон — вероятно, он воспользовался домашней караоке-системой. Одет мужчина тоже по-домашнему, в светлую футболку и цветастые шорты. В ходе опубликованного на Facebook ролика Ляшко встает с дивана и продолжает петь, схватив микрофон двумя руками и закрыв глаза.

Примечательно, что чиновник из Незалежной предпринял попытку немного изменить оригинальный текст шлягера, заменив в нем бульвары Москвы на бульвары Киева. В комментариях, правда, особенного внимания на это пользователи не обратили, в основном ограничившись невысокой оценкой вокальных данных Ляшко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как, по словам Шуфутинского, появился его главный хит «3 сентября».