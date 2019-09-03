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  4. «Между двумя Игорями»: Шуфутинский раскрыл тайну, как появился хит «3 сентября»

«Между двумя Игорями»: Шуфутинский раскрыл тайну, как появился хит «3 сентября»

, 11:32 Эксклюзивное интервью 3 080

Музыкант рассказал 5-tv.ru о том, что в песне на самом деле более глубокий смысл, чем принято считать.

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Фото, видео : РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

Во вторник, 3 сентября, россияне активно слушают один из главных хитов Михаила Шуфутинского, посвященный этой дате. В беседе с 5-tv.ru Заслуженный артист РФ рассказал о своем отношении к популярности шлягера и предыстории появления композиции.

«Я рад, что меня дергают. Пускай меня дергают всю жизнь», — признался Шуфутинский.

Как сообщил музыкант, по официальной версии песня появилась в результате удачно загаданного желания. Следуя народному поверью, Михаил, стоя между тезками Игорем Крутым и Игорем Николаевым, пожелал, чтобы те написали для него песню. Поэтому в ответ на предположения о том, что в хит вложен какой-то личный смысл, Шуфутинский только смеется.

«Знаковая дата для меня, про которую написали Крутой и Николаев? Ну, конечно!», — говорит артист.

Однако следом за этим обещает: уже через год он выступит с концертом на одной из главных площадок страны. Там-то Михаил и расскажет настоящую предысторию своего главного хита.

«Я в следующем году 3 сентября на концерте в Кремле объявлю, что же все-таки произошло в этот день. Расскажу, что было на самом деле», — анонсирует звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой смысл заложен в песню «3 сентября» по версии автора текста Игоря Николаева.

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Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
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