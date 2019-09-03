«Необычные детки»: астролог описала судьбу рожденных 3 сентября

В русскоязычном обществе особенное внимание ежегодно уделяется 3 сентября — именно этой дате Михаил Шуфутинский посвятил свой главный хит. Однако в 2019 году эта дата оказалась такой не только в связи с популярной песней — как объяснила астропсихолог Инга Лозанич, дети, появившиеся на свет в этот день, будут обладать уникальным и невероятным по силе набором личностных черт. Все дело, рассказывает специалист, в необычном сочетании так называемых «личных планет».

«Уникальность в том, что в Девах сегодня собралось очень много планет. Новорожденные возьмут очень интересные черты в свою жизнь, поскольку в соединении находятся Солнце, Меркурий, Марс и Венера. Солнце — это сознание, Меркурий — это мышление, Венера — это чувства, а Марс — это действие», — сообщила Лозанчич 5-tv.ru.

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Особенно ярко в рожденных 3 сентября проявятся прагматичность, деловитость и стремление к целесообразности. Малыши, появившиеся на свет в этот день, вырастут личностями, умеющими работать, действовать и принимать решения. При этом маленькие Девы окажутся обладателями колоссальных по масштабам амбиций. Однако эти амбиции будут оправданы — из рожденных в этот день вырастут люди с невероятной интуицией и привлекательностью для окружающих, перед которой мало кто будет в силах устоять.

«Необычные детки сейчас рождаются», — резюмирует астролог.



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Отдельно Лозанчич отмечает, что «необычные» черты проявятся и у тех, кто появится на свет до 14–15 сентября — однако все упомянутые качества будут присущи им в гораздо меньшей степени. В целом же люди, которые родились 3 сентября в предыдущие годы, тоже склонны к прагматичному подходу к жизни.

«Вообще это люди очень практичные. Они хорошие имитаторы, артисты. Им свойственна расчетливость в высшей степени. Вы уже видите, что характеристика такая, определенного рода», — отмечает астропсихолог.

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