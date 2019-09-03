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«Мама, я танцую»: Сын Королевой и Тарзана зажег под песню группы #2Маши

, 15:38 Видео 35

Юзеры пришли в восторг от ролика 17-летнего юноши.

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Фото, видео : Instagram @arkhipglushko

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко — 17-летний Архип — покорил подписчиков в Instagram несколько безумным, по их мнению, танцем. Юноша пустился в пляс под популярный трек группы #2Маши «Мама, я танцую».

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«Иногда бывают моменты, когда хочется сойти с ума», подписал он видео.

«Класс!!! Иногда надо сходить с ума!» — прокомментировал ролик Архипа один из его подписчиков.

«Гены пальцем не раздавишь. Главное знать, что с этим делать», — добавил другой.

«Круто! Достойный сын своих родителей… А родители у тебя суперские!» — написал еще один пользователь.

О сыне Королевой и Глушко на сегодня известно, что некоторое время он жил в Майами, где поступил в школу и активно изучал японский язык.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица и бывший стриптизер задорно отдыхали в Италии.

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