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  4. Фото: Поклонники не узнали Микки Рурка после пластических операций

Фото: Поклонники не узнали Микки Рурка после пластических операций

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Актер принял участие в программе Good Morning Britain.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © AUG/face to face

Американский актер 66-летний Микки Рурк привел в шок поклонников своей внешностью. Недавно артист принял участие по видеосвязи в программе Good Morning Britain. Он предстал в ковбойской шляпе и с маленькой собачкой на руках. Микки Рурк рассказал о съемках фильма «Рестлер» и работе над триллером «Ночной перенос».

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Однако фанаты обратили внимание на внешность актера. Изменения поразили поклонников. Некоторые усомнились, действительно ли в программе показали Микки Рурка. Из-за множественных пластических операций актер изменился до неузнаваемости, передают «Известия».

В сети разгорелись бурные обсуждения внешности Рурка.

«Микки Рурк был таким красивым. Сейчас он выглядит совсем не так, как раньше, никогда бы не подумала, что „плохой парень“ уподобится пластиковому Голливуду», — высказался один из пользователей в Twitter.

Ранее агент Микки Рурка прокомментировал его съемки в «Брате-3». О том, что голливудский актер снимется в российском фильме, заявил Стас Барецкий.

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