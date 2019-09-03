«Бомба!» Фото Мэрайи Кэри в купальнике восхитило пользователей

Американская певица Мэрайя Кэри несколько часов назад выложила в Instagram редкий снимок в купальнике, чем произвела на поклонников огромное впечатление. Таким образом, как отметила сама артистка в записи к публикации, она попрощалась с летом.
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«Бомба!» — прокомментировал запись один из фанатов.
«Красавица!» — добавил другой.
«Очень сексуальная!» — не сдержался пользователь.
«Неожиданно!» — признался юзер.
«Всем бы так выглядеть в 49!» — написал еще один подписчик.
Стоит отметить, что только за три часа с момента публикации пост Кэри в купальнике собрал более 200 тысяч лайков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая помощница певицы обвинила ее в жестких сексуальных домогательствах.