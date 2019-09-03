  1. Пятый канал
  4. «Бомба!» Фото Мэрайи Кэри в купальнике восхитило пользователей

«Бомба!» Фото Мэрайи Кэри в купальнике восхитило пользователей

, 22:33 Фото 430

Американская звезда выложила редкий снимок без верхней одежды, чем удивила юзеров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @mariahcarey

Американская певица Мэрайя Кэри несколько часов назад выложила в Instagram редкий снимок в купальнике, чем произвела на поклонников огромное впечатление. Таким образом, как отметила сама артистка в записи к публикации, она попрощалась с летом.

Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри

Instagram @mariahcarey

«Бомба!» — прокомментировал запись один из фанатов.

«Красавица!» — добавил другой.

«Очень сексуальная!» — не сдержался пользователь.

«Неожиданно!» — признался юзер.

«Всем бы так выглядеть в 49!» — написал еще один подписчик.

Стоит отметить, что только за три часа с момента публикации пост Кэри в купальнике собрал более 200 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая помощница певицы обвинила ее в жестких сексуальных домогательствах.

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +12°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

23:01
Сюткин рассказал, какие хиты исполнит на фестивале «Наши в городе»
22:33
«Бомба!» Фото Мэрайи Кэри в купальнике восхитило пользователей
22:03
Почему Юлия Тимошенко не пришла на заседание Рады
21:47
«Они ни капли не щедрые»: отец Маркл вновь раскритиковал герцогов Сассекских
21:32
Пятилетняя девочка утонула в бассейне на турецком курорте
21:17
Савельева не побоялась выложить в Instagram фото без макияжа

Сейчас читают

«Нельзя такое выкладывать»: У Корчевникова заподозрили проблемы со здоровьем
Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
«Да провались оно все»: Варнава поведала о странном походе к гинекологу

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги