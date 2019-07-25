Агент Микки Рурка прокомментировал его съемки в «Брате-3»

, 19:37 Эксклюзивное интервью 15

О том, что голливудский актер снимется в российском фильме, заявил Стас Барецкий.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com/ © imago stock&people

Дмитрий Корнелюк — агент Микки Рурка — специально для 5-tv.ru прокомментировал предполагаемые съемки звезды в третьей части культового российского фильма «Брат». О том, что голливудский актер снимется в «Брате-3», недавно заявил Стас Барецкий.

«Это не правда. Таких предложений на данный момент нам не поступало. Я впервые об этом слышу. Обычно, когда Микки летает сниматься в фильмах заграницу, это обсуждается заблаговременно. В конце августа Микки снимается в другой кинокартине и точно не прилетит в Россию. В „Брате-3“ он сниматься не будет», — утверждает агент голливудского актера.

Стас Барецкий уверял общественность, что Микки Рурк примет участие в съемках его нового фильма за гонорар в 300 тысяч долларов. Однако Дмитрий Корнелюк утверждает, что главное в этом вопросе не деньги, а взаимные договоренности. К тому же, выяснилось, что голливудская звезда очень любит Россию.

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«Микки, конечно, мог бы принять участие в этом проекте. Он любит славянских людей. У него особое отношение к русским. Не как у других голливудских знаменитостей. Он бы с большим удовольствием принял предложение!» — рассказал агент Микки Рурка.

Эпатажный шоумен Стас Барецкий уже анонсировал «звездный состав» нового фильма. В съемках примут участие: Никита Джигурда, Диана Шурыгина, Алексей Панин, Бари Алибасов и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Барецкий пригласил Микки Рурка сняться в фильме «Брат-3».

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