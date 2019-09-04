Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Рабочий стресс достает даже по ночам, не так ли? Учитесь ловить во всем баланс. Иногда нужно все бросить, чтобы соорудить нечто совершенно новое. Уделите время себе, перезарядите свои «батарейки». Только так вы сможете стать лучшей версией себя нынешнего. Карты таро подсказывает: слушайте внутренний голос, а не шум вокруг.

Близнецы, вы фонтанируете креативными идеями. Если направите их куда следует, то получите власть, деньги и популярность. Потратьте этот день на «работу в полях», чтобы вы выжимали возможности до нитки, а не они вас. Все это позволит вам не только пережить «поединок с судьбой», но и отправить ее в нокаут.

Вселенная снабжает вас самой настоящей, проверенной и мощной энергией, чтобы пережить эту неделю. Утвердите свою власть мягко, Тельцы. Разные задачи требуют разных решений и подходов. Когда перед вами встанут по-настоящему серьезные вопросы, держите в уме ваши глобальные цели. Это поможет вам действовать мудро.

Овны, через вас несется волна необузданной энергии и страсти — время превратить ее в конструктив. В ваши руки вложена волшебная палочка, которая творит возможности из воздуха. Пользуйтесь ей, заводите знакомства, наводите мосты. Есть совет — поменьше капризов, побольше внимания к деталям.

Потише, рыбы. Выдыхайте. Все само собой устроится, если вы перестанете паниковать и накручивать. Раки, уловите тонкий баланс между светлым и темным. Иногда нужно с головой броситься в неизвестность, чтобы создать нечто великое. Овны, в ваши руки вложена волшебная палочка, которая творит возможности из воздуха. Пользуйтесь ей.

Лев — гороскоп на сегодня, 4 сентября

Быть жертвой в 2019 году — это просто провал и ретро, Львы. Пробудитесь и соберите всю силу в кулаки. Возьмите вожжи своей судьбы в собственные руки. Вы может быть и не управляете внешними силами, но точно управляете своей реакцией на окружающий мир. Конечно, есть некоторый шанс того, что вы провалитесь и не достигнете своих целей в поставленные сроки. Но только представьте, какой будет ваша жизнь в обновленном варианте.

Космический совет: будьте жестче.

Дева — гороскоп на сегодня, 4 сентября

На этой неделе вы просто притягиваете кайф, деньги и благо, Девы. Вас неспроста называют «Дитя удачи». Приятнее всего то, что вы наслаждаетесь этим этапом не в одиночестве. Вы окружены людьми, которые подпитывают ваш рост и искренне им восторгаются. Оставайтесь открытыми и копите энергию любви и тепла.

Космический совет: общайтесь с людьми открыто.

Весы — гороскоп на сегодня, 4 сентября

Знаете, никакая высокая цель вам не покорится, пока вы не обратитесь к своей теневой части, к внутренним пространствам, началу начал. На этой неделе Вселенная научит вас слушать саму себя и быть восприимчивой к космическим потокам вдохновения. Понимание баланса между мыслями и делами обещает привнести изменения в жизни.

Космический совет: посмотрите на то, что раньше упускали из виду.

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Скорпион — гороскоп на сегодня, 4 сентября

Урок мудрости от его величества, господина по имени Интернет: «Легко заметить желтую машину, когда вы постоянно думаете о желтых машинах». Все кроется в концентрации, Скорпионы. Это просто напоминалка о том, что надо бы перенаправить ваши мысли и задействовать силу подсознания.

Космический совет: верьте в чудеса.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 4 сентября

Настали времена больших свершений. Время всеобщего признания и наград. Готовы положить в карман целую пачку денег, Стрельцы? Вы как раз там, где нужно быть. Помните, жизнь имеет двойственную природу. Сегодня боги изобилия вам улыбаются, а завтра устроят западню. Будьте рассудительны по части ваших приобретений, делайте запасы на завтра.

Космический совет: откладывайте деньги.

Козерог — гороскоп на сегодня, 4 сентября

«Я плыву по течению», — вот ваша мантра, когда вы не видите никакой логики в происходящем. С этой мантрой пускай уходят страх, раздражение и нервозность. Сейчас вы на пути к лучшему месту пребывания. Думаете о внесении позитивных изменений в ваши внутренние и внешние реальности? Вселенная поддерживает вас в этом начинании. Космический совет: не беспокойтесь по мелочам.

Водолей — гороскоп на сегодня, 4 сентября

Необязательно идти по жизни в одиночестве, Водолеи. Люди вокруг вас предложат руку помощи. Держите на кого-то давнюю обиду? Может те, на кого вы обижены просто не могут встать на вашу точку зрения. Пусть это вас не тяготит.

Космический совет: забудьте старые обиды.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 3 сентября

Потише, рыбы. Выдыхайте. Все само собой устроится, если вы перестанете паниковать и накручивать. Лучшее, что есть на данном этапе: ваша «братва» поддержит вас по всем направлениям. Связи с друзьями, как старыми, так и новыми, также к месту. Есть кто-то на уме? Позвони ему.

Космический совет: проводите время с друзьями.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 8 сентября.