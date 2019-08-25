Друзья Майли Сайрус и Лиама Хемсворта раскрыли истинную причину развода пары

Брак Майли Сайрус и Лиама Хемсворта оказался недолгим — спустя восемь месяцев после свадьбы пара объявила, что намерена закончить роман. При этом до официального оформления отношений певица и актер были вместе порядка десяти лет. До сих пор остается неясным, что именно стало причиной грядущего развода.

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По версии окружения Майли, звезда не могла больше выносить постоянных вечеринок, которые устраивал Хемсворт. В прошлом у Сайрус были проблемы с алкоголем и наркотиками, поэтому, поборов свои пагубные пристрастия, девушка не желала регулярно видеть их рядом с собой. Кроме того, Лиам подвержен «темным периодам», в течение которых остается недовольным и раздражительным.

Однако друзья Хемсворта утверждают, что дела обстоят с точностью до наоборот — мол, это Майли так и не смогла оставить бунты и тусовки в прошлом, в то время как Лиам хотел бы тихой и размеренной семейной жизни, передает StarHit.

При этом близкие Сайрус подчеркивают: дерзкие фото, которые публикует артистка в социальных сетях после объявления о скором разводе — не более чем постановка. Певица пытается поддеть возлюбленного и доказать, что у нее все хорошо, хотя в душе испытывает сильную боль и надеется сохранить брак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после расставания с мужем.