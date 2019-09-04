Смертельное ДТП в Череповце: водитель сбил троих

Смертельная авария в Череповце: водитель на иномарке сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Два человека погибли на месте, за жизнь женщины, которая получила серьезные травмы, сейчас борются врачи. Момент аварии сняли камеры видео наблюдения. На них видно, что перед пешеходным переходом водитель даже не снизил скорость. Трагедия произошла в центре города всего в 500 метров от здания мэрии. Обстоятельства аварии сейчас выясняет полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшной аварии под Петербургом — на Приозерском шоссе столкнулись грузовик и фургон. По счастливому стечению обстоятельств, авария не повлекла за собой жертв.