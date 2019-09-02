В страшной аварии под Петербургом чудом никто не погиб

Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на Новоприозерском шоссе под Петербургом, в котором только чудом обошлось без жертв.

В социальных сетях опубликованы кадры с места аварии у развязки на Орехово, которая произошла вечером во вторник, 2 сентября. По словам свидетелей, в результате страшного столкновения грузовика с полуприцепом и фургона, последний развалился на части — кабина с водителем оказалась на проезжей части. Мужчина получил травмы. Степень их тяжести не уточняется. Большегруз также сильно разбит, однако его водитель не пострадал.

Что стало причиной дорожного инцидента — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Воронежа, где в массовом ДТП погибли четыре человека.