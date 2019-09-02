  1. Пятый канал
  4. В страшной аварии под Петербургом чудом никто не погиб

В страшной аварии под Петербургом чудом никто не погиб

, 23:54 Фото 29

На Новоприозерском шоссе столкнулся грузовик и фургон, пострадал водитель.

Фото : ВКонтакте @spb_today

Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на Новоприозерском шоссе под Петербургом, в котором только чудом обошлось без жертв.

В социальных сетях опубликованы кадры с места аварии у развязки на Орехово, которая произошла вечером во вторник, 2 сентября. По словам свидетелей, в результате страшного столкновения грузовика с полуприцепом и фургона, последний развалился на части — кабина с водителем оказалась на проезжей части. Мужчина получил травмы. Степень их тяжести не уточняется. Большегруз также сильно разбит, однако его водитель не пострадал.

Что стало причиной дорожного инцидента — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Воронежа, где в массовом ДТП погибли четыре человека.

Читайте также

+17° Днём +24°
Ночью +13°
66.62
0.13 73.17
-0.21
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

0:22
Волочкова ворвалась на урок дочери в платье с глубоким декольте
0:08
Две новые ветки железной дороги создадут в Петербурге в кратчайшие сроки
0:01
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом
23:54
В страшной аварии под Петербургом чудом никто не погиб
23:38
Анкара может купить дополнительную партию российских комплексов C-400
23:22
Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына

Сейчас читают

Поклонники восхищены идеальной фигурой сестры Жанны Фриске
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после секса в столичном отеле
«Весь день рыдаю»: Бывший муж Алены Кравец запретил ей видеться с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги