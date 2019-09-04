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  4. «Как на КВН!» Как жена Мартиросяна запутала поклонников снимком из Парижа

«Как на КВН!» Как жена Мартиросяна запутала поклонников снимком из Парижа

, 10:56 Видео 796

Жанна Левина в очередной раз доказала — у нее потрясающее чувство юмора.

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Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Жена известного продюсера и юмориста Гарика Мартиросяна — Жанна Левина — в очередной раз порадовала подписчиков в Instagram наличием потрясающего чувства юмора. Звездная пара сейчас отдыхает в Париже. Однако супруга комика решила немного пошутить — она поставила на снимках из путешествия геометку «Рим», а в публикации назвала вообще другой город.

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«Обожаю Лондон!» — уверяет знаменитость.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Поклонники Жанны Левиной решили поддержать кумира и тоже принялись шутить на «географическую» тематику.

«Выложили фото из Подмосковья, а надпись Лондон»;

«Обожаю Тюмень!»

«По-моему, это Тбилиси»;

«Тауэрский мост уже не тот!»

«Красиво стало у Останкино», — написали фолловеры.

Многие фанаты Жанны Левиной оценили отменное чувство юмора любимицы и поспешили похвалить ее в комментариях.

«Обожаю ваше чувство юмора!»

«Чувство юмора, как всегда, на высоте, но еще и комментарии… Браво! Читаю и чувствую себя, как на КВН!» — высказались пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде.

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