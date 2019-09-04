  1. Пятый канал
  4. «Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой

«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой

, 8:12 Фото 619

Американская певица опубликовала откровенное фото в своем Instagram-аккаунте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников. В свои 50 лет звезда выглядит очень молодо, а ее фигуру можно назвать идеальной.

Недавно в своем аккаунте в Instagram Джей Ло опубликовала новое фото. На снимке исполнительница демонстрирует подкаченное тело в белом купальнике, на котором написано «вечно молода», что действительно можно назвать девизом певицы.

«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру

Instagram @jlo

Поклонники в очередной раз пришли в восторг от Дженнифер Лопес и оставили ей множество комплиментов.

«Идеальная!»

«Действительно вечно молодая»;

«Безупречная фигура»;

«Я хочу быть такой же через несколько лет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +11°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

8:36
«Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру
8:32
Рейсу «Воронеж — Санкт-Петербург» пришлось экстренно вернуться в аэропорт
8:25
Шведское судно «Мальме» застряло во льдах
8:12
«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой
8:01
Борис Джонсон пригрозил Парламенту отставкой из-за Брексита
7:52
Найдены тела пилотов разбившегося на Северном Кавказе Су-25

Сейчас читают

Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!
«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру
Супруга футболиста Кокорина поделилась откровенным фото в бикини

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги