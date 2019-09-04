«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой

Американская певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников. В свои 50 лет звезда выглядит очень молодо, а ее фигуру можно назвать идеальной.

Недавно в своем аккаунте в Instagram Джей Ло опубликовала новое фото. На снимке исполнительница демонстрирует подкаченное тело в белом купальнике, на котором написано «вечно молода», что действительно можно назвать девизом певицы.

«Как девочка!» 61-летняя Шэрон Стоун показала идеальную фигуру

Instagram @jlo

Поклонники в очередной раз пришли в восторг от Дженнифер Лопес и оставили ей множество комплиментов.

«Идеальная!»

«Действительно вечно молодая»;

«Безупречная фигура»;

«Я хочу быть такой же через несколько лет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 50-летняя Джей Ло показала идеальную «пятую точку» в купальнике.