Уже в начале осени футбольная сборная России может решить главную задачу сезона — выйти в финальную часть чемпионата Европы, часть которого, как известно, пройдет и в Санкт-Петербурге. Для этого дружине Станислава Черчесова даже не обязательно совершать подвиг — нужно просто обыграть Казахстан. И тогда не отобраться на Евро-2020 будет куда сложнее, чем квалифицироваться на него — второе место в группе в этом случае вряд ли куда-то от нас денется (на первое при наличии в секстете Бельгии вряд ли стоит всерьез рассчитывать). Впрочем, так ли это просто?

В каком составе сборная России подходит ко встрече в Глазго

Каким же образом и чьими усилиями Черчесов собирается диктовать условия в Калининграде? Для начала освежим в памяти игроков, которым предстоит, отбивать, созидать и нападать:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («ФК «Сочи»), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Изначальный состав уже успел претерпеть изменения, так как один из Миранчуков — тот, что Алексей, к сожалению, получил травму и в очередной раз лишился возможности продемонстрировать свой талант на международном уровне. Вместо него в сборную в спешном порядке был вызван один из любимчиков наставника национальной команды Руслан Камболов из «Краснодара», который за британской визой летал на личном самолете президента клуба Сергея Галицкого. Вообще-то, тему отверженных, забытых и незаслуженно вызванных футболистов поднимать не хотелось бы, однако фамилии Джанаева, Беляева, Семенова и, в особенности, последний год почти не игравшего Нойштедтера, не могут не вызывать удивления. Гордый горец Черчесов нарочито позиционирует себя личностью, которой чуждо общественное мнение. Однако давно уже не секрет, что для вызова в сборную Саламыча нужны не только природный талант, профессионализм и отменная форма на данный конкретный момент, но и «правильный» агент футболиста, желательно, друг главного тренера.

РИА Новости/ Александр Вильф

Каким мог бы быть состав сборной России

Станислав Саламович мог бы неплохо хайпануть, если бы вместо выбывшего Миранчука пригласил не очередного своего земляка, а главного героя минувшего тура — защитника «Ростова» Евгения Чернова. Так и не ставший своим в «Зените» игрок явно пришелся ко двору в «Ростове», и его чудесное двойное спасение ворот в матче с «Локомотивом» вошло во все мировые футбольные хит-парады. Женя вполне бы мог вытеснить из состава одного из трех голкиперов. А если серьезно, то почему бы не дать Чернову шанс проявить себя на своей родной позиции в обороне — если не в гостевой встрече с шотландцами, то хотя бы в домашней с казахстанцами? Стадион в Калининграде, где пройдет матч Россия — Казахстан, точно бы встретил его овациями. У соседей, при всем нашем уважении к ним и огромной благодарности за победу над Шотландией, мы должны брать три очка по умолчанию. Разница в классе команд была отчетливо видна в первом матче, когда Дзюба с Черышевым разорвали противника в клочья в Нур-Султане. Сейчас же, да еще и на своем поле, у россиян еще больше шансов на убедительную победу над Казахстаном, ослабленного потерей двух главных своих звезд — травмированного полузащитника «Ростова» Бахтиера Зайнутдинова и Александра Меркеля, у которого уже не в первый раз возникли проблемы с документами. Ни тот, ни другой 9 сентября в Калининграде не сыграют.

Шансы на итог встречи сборной России со сборной Казахстана

Забивать и побеждать казахских «ястребов» мы обязаны в любом своем состоянии, вот только кем — особо не понятно. Тренерский штаб вновь сделал ставку в атаке на Дзюбу со Смоловым, вызвал «кота в мешке» Комличенко, но проигнорировал лучшего российского бомбардира прошлого сезона и одного из лидеров нынешнего — Федора Чалова из ЦСКА.

Ну да ладно, определение списка футболистов — прерогатива главного тренера. В конечном итоге, за результат отвечать ему. Наш рулевой — специалист опытный, на днях ему исполнилось 56 лет, день рождения он отметил в расположении сборной, игроки подарили Станиславу Саламовичу праздничный торт — уже хорошо, что не галстук. В команде рабочая обстановка, погашен даже конфликт между горячими парнями Джикией и Оздоевым, разгоревшийся во время недавнего матча «Спартак» — «Зенит». Можно сказать, к битве с Казахстаном мы подходим во всеоружии. Казахстан, скорее всего, будет обыгран на классе. Не без сопротивления, но достаточно уверенно.

Где 9 сентября посмотреть трансляцию матча Россия — Казахстан онлайн?

Сборные России и Казахстана померяются силами в Калининграде на одноименном стадионе. Встреча начнется также в 21:45 по московскому времени. За текстовой трансляцией можно будет следить на сайте Sports.ru. По ТВ в прямом эфире трансляцию матча можно будет посмотреть по Первому каналу, а также на его официальном сайте.

Владимир Жарков