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  4. Меладзе растрогал поклонников редким фото с Брежневой: «Сколько нежности!»

Меладзе растрогал поклонников редким фото с Брежневой: «Сколько нежности!»

, 21:31 Фото 341

Композитор выложил в Instagram совместный снимок с певицей, на котором супруги крепко обнимаются.

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Фото, видео : Instagram @meladzemusic, @veravera

Композитор Константин Меладзе растрогал поклонников редким совместным снимком с супругой — певицей Верой Брежневой. Он выложил в Instagram фотографию, на которой крепко обнимает жену с подписью «Когда я слышу музыку».

Подписчики Меладзе признались, что после появления такого фото в ленте их настроение заметно улучшилось и выразили мнение, что композитор и Брежнева являются самой красивой парой в российском шоу-бизнесе.

Instagram @meladzemusic

«Очень красивая пара!»

«Какие простые и не наигранные»;

«Какое прекрасное фото… Мужественный, сильный и красивый мужчина и нежная, изящная женщина…»;

«Очень хочется почаще видеть вас вместе на фото»;

«Сколько нежности! Самые красивые в этом шоу-бизнесе!» — пишут подписчики.

Меладзе и Брежнева женаты уже четыре года — церемония бракосочетания прошла в Италии осенью 2015 года. Однако встречаются певица и композитор уже около 14 лет — с 2005 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Веру Брежневу в очередной раз упрекнули за фотографию в купальнике.

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