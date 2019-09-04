Фото: советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие

Легендарная актриса Нина Ургант отмечает юбилей. В среду, 4 сентября, ей исполнилось 90 лет.

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Нина Николаевна родилась в 1929 году в Ленинградской области. После школы будущая звезда театра и кино обучалась в Ленинградском театральном училище. Кинодебют Ургант состоялся в 1954 году в фильме «Укротительница тигров» — юная актриса сыграла Олечку. Всего в фильмах артистка исполнила без малого 60 различных ролей. Наиболее известной героиней Нины Ургант стала Рая из ленты «Белорусский вокзал».

Также с 1954 года Ургант играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а с 1962 стала играть в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

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