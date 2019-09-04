  1. Пятый канал
  4. Фото: советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие

Фото: советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие

, 11:19 Фото 105

В среду, 4 сентября, Нина Николаевна празднует юбилей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Kino-teatr.ru

Легендарная актриса Нина Ургант отмечает юбилей. В среду, 4 сентября, ей исполнилось 90 лет.

Кардашьян и топ-модель с необычной пигментацией предстали в экстравагантных образах

Нина Николаевна родилась в 1929 году в Ленинградской области. После школы будущая звезда театра и кино обучалась в Ленинградском театральном училище. Кинодебют Ургант состоялся в 1954 году в фильме «Укротительница тигров» — юная актриса сыграла Олечку. Всего в фильмах артистка исполнила без малого 60 различных ролей. Наиболее известной героиней Нины Ургант стала Рая из ленты «Белорусский вокзал».

Также с 1954 года Ургант играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а с 1962 стала играть в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 55-летнем юбилее Киану Ривза.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +11°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

11:35
«Такой ранимый!» Серея Лазарева растрогала до слез своя же песня — видео
11:23
55-летняя Маша Распутина удивила фанатов слишком «юным» лицом — фото
11:19
Фото: советская и российская актриса Нина Ургант отмечает 90-летие
11:04
Восточный экономический форум начал работу во Владивостоке
10:56
«Как на КВН!» Как жена Мартиросяна запутала поклонников снимком из Парижа
10:47
Посольство РФ обескуражено словами Болгарии об СССР во Второй Мировой войне

Сейчас читают

«Вечно молода»: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фанатов стройной фигурой
«Черный бриллиант!» 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала точеную фигуру
Кардашьян и топ-модель с необычной пигментацией предстали в экстравагантных образах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги