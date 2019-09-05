Водитель BMW сбил насмерть двух подростков во Владимирской области

Двое детей погибли под колесами иномарки во Владимирской области. Трагедия произошла в поселке Мелихово.

Момент смертельного столкновения сняли камеры наблюдения. На кадрах видно: машина на полном ходу сбивает компанию подростков, которые были на пешеходном переходе. Водитель даже не пытался затормозить. Несколько детей смогли отскочить в сторону. Но двое, мальчик и девочка 13 лет, не успели.

Шансов выжить при таком столкновении у детей не было, о силе удара можно судить по состоянию иномарки. Кузов машины смяло словно картонную коробку.

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