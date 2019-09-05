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Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве

, 10:28 Видео 60

Певица сейчас находится в Литве, откуда и делится забавными видеоотчетами.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте новым видео. В ролике артистка стоит спиной к подписчикам в уборной и, судя по всему, умывается. За кадром ее продюсер Нателла Крапивина задает вопрос «суперзвезде».

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«Свет, а ты совершенствуешься или ты уже достигла совершенства?» — спрашивает Крапивина.

В ответ Лобода начала ритмично двигать своей «пятой точкой».

Только за один день ролик собрал около полумиллиона лайков. А вот поделиться впечатлениями поклонники не смогли, так Светалана ограничила возможность комментирования этого поста, вероятно, предвидя реакцию хейтеров.

Певица недавно выступила в литовском городе Клайпеда, а скоро даст концерт в Вильнюсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода в образе Девы Марии «перепела» Пугачеву. Певица спела кавер на песню Примадонны «Живи спокойно страна!»

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