«Это уже перебор!» Лобода в образе Девы Марии «перепела» Пугачеву

Недавно Алла Пугачева «благословила» Светлану Лободу, декламируя в видео переделанные строчки из песни: «Живи спокойно страна — ведь у тебя еще одна». Молодая «преемница» очень обрадовалась «признанию» от самой Примадонны. Однако позже в сети появился юмористический ролик, в котором Алла Борисовна вместе с подругой Лаймой Вайкуле высмеивают «церемонию благословления» Лободы.

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После этого Светлана Лобода опубликовала в Instagram кавер на песню Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна» и даже показала часть танцевального шоу, придуманного специально для этого трека. На обложке сингла певица разместила свое фото в образе Девы Марии со светящимся нимбом над головой.

Instagram @lobodaofficial

В большинстве своем, подписчики Светланы Лободы пришли в ужас от кощунственной обложки кавер-песни. Фанатов привели в бешенство два факта: во-первых, Лобода решила перепеть саму Примадонну; во-вторых, она примерила образ Святой.

«Надо же себя так возвысить! Мне не понравилось!»

«Понесло преемницу…»;

«До луны ближе, чем ей до Пугачевой!»

«Это уже перебор», — написали фолловеры.

Однако среди пользователей соцсети нашлись те, кому творчество Светланы Лободы пришлось по вкусу.

«Класс, офигенно и дерзко!» — уверен юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пугачева и Вайкуле записали пародию на «благословение» Светланы Лободы.