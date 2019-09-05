Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
Луна только еще набирает силу, а потому всем без исключения знакам зодиака сидеть сложа руки категорически не рекомендуется. Нужно ловить момент, чтобы до завершения лунного месяца ваши пожелания воплотились в жизнь. Для этого необходимо плотно поработать над собой.
Овен — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Пессимизм и вы? Радость, счастье и юмор станут вашим лучшим спутником днем. Станьте лучом сияющего солнца среди мрачных облаков. Мир нуждается в вас. Когда дело касается сердечных дел, верьте в лучшее. Да, даже в конфликтной ситуации. А если точка кипения достигнута — смените гнев на благодарность.
Космический совет: преодолевайте препятствия.
Телец — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Констатация факта — вы слишком заняты, чтобы описывать свою «трагедию». Вокруг вас есть люди, которые соревнуются за ваше внимание в этот момент. Но вы слишком заняты, уливаясь слезами из-за тех, кто в итоге не нашел места для вас в своей жизни. Осознайте именно те сферы, в которых вы игнорируете счастье. Время поставить цель настало.
Космический совет: вкладывайте в тех, кто вкладывает в вас.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Много — это сколько? Может ли груз на ваших плечах стать причиной, чтобы начать ныть из-за текущих отношений? Поймите для себя, в какой точке вы находитесь, и поделитесь своими искренними чувствами с окружающими. Может, они и не смогут разгрузить вашу голову, но поддержат уж точно, как умеют, а вам это поможет.
Космический совет: не замыкайтесь в себе, общение — первый шаг к решению.
Рак — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Начинать с ноля всегда страшновато. Но это нормально — сомневаться в своих действиях. Главное, не позволяйте неуверенности дорасти до паранойи. Есть хороший способ стать храбрее самому и начать относится также к отношениям — найдите диалог с тем «диким ребенком», который внутри вас присутствует. Сегодня вам сопутствует удача в путешествиях и приключениях. Вопрос, готовы ли вы по-быстрому собрать чемодан и окунуться в неизведанное?
Космический совет: воссоединитесь с ребенком внутри вас.
Лев — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Устали от бесконечных свиданий и переписок? Хорошие новости для тех «царей и цариц зверей», кто настроен на серьезные отношения. Не сдерживайте себя, пусть другие узнают о ваших чувствах. А потом вы узнаете, что любовь, которая зародилась, со временем станет больше.
Те Львы, которые уже признались в любви, верьте, что сделали правильный выбор — вы построили фундамент отношений, и теперь они станут только крепче. Выскажите Вселенной благодарность за партнера, который с вами и вас поддерживает.
Космический совет: долгосрочные отношения для вас сейчас то, что надо.
Дева — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Вечность — лишь слово. Все, что у вас есть, это сейчас. Данный конкретный момент. Вы способны влюбиться без памяти и окунуться в омут с головой? Не забывайте, что завтра объект вожделения может от вас отвернуться и ваши судьбы более не пересекутся. Не позволяйте, чтобы вам мешали выражать свои эмоции и продолжайте излучать счастье.
Космический совет: настоящий момент — подарок Небес.
Весы — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Исцеление иногда происходит быстро, а иногда идет по спирали. Обратите внимание на то, что хранит сейчас ваше подсознание — без всяких осуждений и пререканий. Это единственный путь, который поможет вам осознать себя. Для воссоединения разума души и тела требуется время. Нахождение на природе поможет вам в этом.
Космический совет: смотрите на окружающих без каких-либо осуждений.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Вообще-то, в сказки верить не принято. Но оглянитесь — у вас есть прекрасный шанс отпустить свой страх, который лишил вас уже стольких возможностей. Скорпионы, не заметайте мусор под ковер. Это нормально — встряхнуть свой привычный образ жизни. Полезно заняться изучением иностранного языка, что непременно приведет вас к новым возможностям.
Космический совет: снимите розовые очки и оглянитесь вокруг.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Хватит «зависать» над своим прошлым. Это уж точно никак не определит ваше будущее, а уж тем более настоящее. Вы входите в период эмоционального и духовного обогащения. Откройтесь тому, что приходит. Вспомните уроки своих ошибок. Просто общайтесь с близкими, создайте атмосферу для встречи и радуйтесь моменту.
Космический совет: пришло время духовного обогащения.
Козерог — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Прошлое не является любимым аксессуаром. Осознайте — то, что вы сейчас держите в голове, влияет на ваши действия. Сегодня вы должны очиститься. Вслушайтесь в свой мудрый внутренний голос. Кто-то из вас заявит об ответственности за других — уверены, что готовы к этому бремени? Воздвигните границы от излишней ответственности. Просто создайте завесу, за которой вам будет проще решать свои собственные вопросы.
Космический совет: избавьтесь от багажа прошлого — освободите пространство для любви.
Водолей — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Похоже, у вас уже есть на примете кое-кто, считающий вас самой классной девчонкой. Тогда позвольте ухаживания, не томите ухажера. Однако прежде определитесь — комфортно ли вам с ним, чтобы не тратить ни его, ни свое время. Если вы чувствуете химию — непременно надо встретиться.
Космический совет: не игнорируйте ухажеров.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 5 сентября
Бывают ситуации, когда вам в лицо говорят: «ты мне нравишься», а вы отворачиваетесь и уходите. Но именно сегодня накрасьте губы своей любимой, непременно яркой, помадой, и пускай они с вожделением смотрят на вас дальше. Вы должны почувствовать себя воскреснувшей Клеопатрой, и потом ваша самооценка повысится.
Космический совет: почувствуйте себя воскреснувшей Клеопатрой.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 8 сентября.