Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Луна только еще набирает силу, а потому всем без исключения знакам зодиака сидеть сложа руки категорически не рекомендуется. Нужно ловить момент, чтобы до завершения лунного месяца ваши пожелания воплотились в жизнь. Для этого необходимо плотно поработать над собой.





Овен — гороскоп на сегодня, 5 сентября

Пессимизм и вы? Радость, счастье и юмор станут вашим лучшим спутником днем. Станьте лучом сияющего солнца среди мрачных облаков. Мир нуждается в вас. Когда дело касается сердечных дел, верьте в лучшее. Да, даже в конфликтной ситуации. А если точка кипения достигнута — смените гнев на благодарность.

Космический совет: преодолевайте препятствия.

Телец — гороскоп на сегодня, 5 сентября

Констатация факта — вы слишком заняты, чтобы описывать свою «трагедию». Вокруг вас есть люди, которые соревнуются за ваше внимание в этот момент. Но вы слишком заняты, уливаясь слезами из-за тех, кто в итоге не нашел места для вас в своей жизни. Осознайте именно те сферы, в которых вы игнорируете счастье. Время поставить цель настало.

Космический совет: вкладывайте в тех, кто вкладывает в вас.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 5 сентября

Много — это сколько? Может ли груз на ваших плечах стать причиной, чтобы начать ныть из-за текущих отношений? Поймите для себя, в какой точке вы находитесь, и поделитесь своими искренними чувствами с окружающими. Может, они и не смогут разгрузить вашу голову, но поддержат уж точно, как умеют, а вам это поможет.

Космический совет: не замыкайтесь в себе, общение — первый шаг к решению.

Рак — гороскоп на сегодня, 5 сентября

Начинать с ноля всегда страшновато. Но это нормально — сомневаться в своих действиях. Главное, не позволяйте неуверенности дорасти до паранойи. Есть хороший способ стать храбрее самому и начать относится также к отношениям — найдите диалог с тем «диким ребенком», который внутри вас присутствует. Сегодня вам сопутствует удача в путешествиях и приключениях. Вопрос, готовы ли вы по-быстрому собрать чемодан и окунуться в неизведанное?

Космический совет: воссоединитесь с ребенком внутри вас.