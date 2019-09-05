Александра Яковлева рассказала об откровенной сцене в «Экипаже»

Александра Яковлева, которая сейчас борется с раком груди, стала гостьей программы на федеральном телеканале. В эфире речь шла об одном из самых известных фильмов режиссера Александра Митта «Экипаж», где сыграла Яковлева. Актриса рассказала о том, как ей пришлось сниматься в эротической сцене. Артистка, по ее словам, со своей задачей отлично справилась.

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«Я никогда не говорила членам съемочной бригады, чтобы они отвернулись. Считаю, что если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную», — поделилась воспоминанием Яковлева.

После выхода «Экипажа» артистка стала знаменитой. Ее активно стали приглашать сниматься в кино. По словам Александры Яковлевой, народ не осуждал ее за эту сцену. Зрителям, наоборот, было приятно увидеть по телевидению эротику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мистический спектакль помог Александре Яковлевой победить рак.