Мистический спектакль помог Александре Яковлевой победить рак

Звезда популярных советских фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек c бульвара Капуцинов» Александра Яковлева вот уже два года борется с тяжелой болезнью. Врачи поставили ей страшный диагноз: рак груди четвертой стадии с метастазами в мозг. Но благодаря неимоверной воле к жизни и помощи родных, друзей и коллег актрисе удалось остановить распространение опухоли.

Как пишет сайт KP.RU, победить рак Яковлевой помог мистический спектакль. Это была комедия «Две женщины и лейтенант» по пьесе Татьяны Москвиной. Героиня Александры, по сценарию, большая поклонница сериалов. Однажды ей является знаменитый лейтенант Коломбо и уводит с собой на тот свет. Но женщина возвращается обратно, потому что в этом мире у нее осталось много дел, которые еще предстоит закончить.

«Зимой накануне спектакля с Александрой Яковлевой случился обморок во время репетиции. Вызвали „Скорую“. Хотели все отменить. Но она пришла в себя и сказала: „Нет, я буду играть“. И сыграла. За кулисами сидели врачи, которые ее лечили. Потом врач говорил, что такого он еще не видел: в больнице она ходила по палате, в руках была роль, и она все время учила», — рассказал изданию режиссер спектакля Владимир Глазков.

По его словам, у актрисы было такое желание жить, выйти на сцену, сыграть роль, что организм настроился на выздоровление. Хотя ей уже было тяжело вставать, и постановщику пришлось придумывать мизансцены, в которых она сидит, а за кулисами дежурили врачи.

Бенефис Александры Яковлевой состоялся 19 июня в Санкт-Петербурге при полном аншлаге, 5-tv.ru рассказывал об этом театральном событии подробно.