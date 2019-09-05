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  4. Подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в Саратовской области — видео

Подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в Саратовской области — видео

, 16:57 Видео 119

ЧП произошло днем 5 сентября на окраине поселка «Сокол».

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Фото, видео : ТАСС/Hrvoje Jelavic/PIXSELL

5-tv.ru стали известны подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 на окраине поселка Сокол в Саратовской области. ЧП произошло днем в четверг, 5 сентября.

Военный борт во время взлета, по предварительной причине, из-за нехватки тяги двигателей жестко приземлился. У винтокрылой машины подломилась одна из стоек шасси, произошло опрокидывание, после чего вспыхнул пожар.

Трое членов экипажа Ми-8, находившиеся на борту, самостоятельно эвакуировались. Одному из них потребовалась помощь медиков. У мужчины термические и химические ожоги головы и шеи. Впоследствии от госпитализации он отказался. Проводится расследование инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области.

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