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Глава Петербурга рассказал о развитии метро и скоростных трамваев

, 23:05 Видео 61

По словам Александра Беглова, в первую очередь должна быть соблюдена безопасность пассажиров.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com, instagram @kaligula555666

Глава Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о развитии метро и скоростных трамваев в Северной столице. Говоря об открытии новых станций Фрунзенского радиуса подземки, он отметил, что в первую очередь должна быть соблюдена безопасность пассажиров.

По этой причине, в ближайшие две недели «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут эксплуатироваться в тестовом режиме и откроются только после того, как работа всех систем безопасности будет обеспечена на должном уровне.

«Я много раз был на новых станциях метро и всегда строителям говорил: „Нам не нужно метро к какому-то сроку. Столько лет ждали и один месяц не играет большой роли при таком сложном техническом сооружении. В первую очередь безопасность пассажиров должна быть соблюдена“», — сказал Александр Беглов.

По его словам, строители в рамках гарантийных обязательств будут продолжать устранять недочеты, на которые было обращено внимание и те, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

1 сентября в Петербурге были открыты 3-я и 4-я линии скоростного трамвая «Чижик». Александр Беглов отметил особую важность открытия депо, которое играет большую роль в развитии данного вида пассажирского транспорта.

«Для ленинградцев-петербуржцев трамвай — это символ. В 80-е годы Санкт-Петербург был мировой столицей трамваев. Потом трамвай стал уступать пространство автобусам. Сегодня мы снова возвращаемся к трамваю. Можно назвать его — „легкое метро“. Экологически чистый и скоростной транспорт», — сказал глава Петербурга.

Александр Беглов добавил, что в 2020 году начнутся проектировочные работы по строительству линии от станции «Шушары» до Колпино и от Купчино до Славянки. Также в планах городских властей скоростная линия от станции «Улица Дыбенко» до Новосаратовки. Существует перспектива строительства ветки и до Сертолово.

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с инвестором о возведении завода по производству трамвайных вагонов. Александр Беглов отметил, что городские власти намерены вернуть Петербургу имя мировой столицы трамваев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две новые ветки железной дороги создадут в Петербурге в кратчайшие сроки.

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