Глава Петербурга рассказал о развитии метро и скоростных трамваев

Глава Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о развитии метро и скоростных трамваев в Северной столице. Говоря об открытии новых станций Фрунзенского радиуса подземки, он отметил, что в первую очередь должна быть соблюдена безопасность пассажиров.
По этой причине, в ближайшие две недели «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут эксплуатироваться в тестовом режиме и откроются только после того, как работа всех систем безопасности будет обеспечена на должном уровне.
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По его словам, строители в рамках гарантийных обязательств будут продолжать устранять недочеты, на которые было обращено внимание и те, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
1 сентября в Петербурге были открыты 3-я и 4-я линии скоростного трамвая «Чижик». Александр Беглов отметил особую важность открытия депо, которое играет большую роль в развитии данного вида пассажирского транспорта.
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Александр Беглов добавил, что в 2020 году начнутся проектировочные работы по строительству линии от станции «Шушары» до Колпино и от Купчино до Славянки. Также в планах городских властей скоростная линия от станции «Улица Дыбенко» до Новосаратовки. Существует перспектива строительства ветки и до Сертолово.
Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с инвестором о возведении завода по производству трамвайных вагонов. Александр Беглов отметил, что городские власти намерены вернуть Петербургу имя мировой столицы трамваев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что две новые ветки железной дороги создадут в Петербурге в кратчайшие сроки.