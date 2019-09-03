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Две новые ветки железной дороги создадут в Петербурге в кратчайшие сроки

, 0:08 Эфирная новость 15

Действующий Глава Северной столицы Александр Беглов и руководитель «РЖД» Олег Белозеров подписали соглашение о развитии железнодорожной сети города.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости / Виталий Аньков

Добраться из одного края Петербурга в другой вскоре можно будет в самые кратчайшие сроки. Действующий Глава Северной столицы Александр Беглов и руководитель «РЖД» Олег Белозеров подписали во вторник, 2 сентября, соглашение о развитии железнодорожной сети города.

Электрички станут скоростными, а маршрутов будет больше. Один из них соединит Ораниенбаум и Белоостров, с заездом в Пулково и ключевые городские станции. Вторую ветку направят в Токсово. Ожидается, что даже в часы пик поезда будут ходить с интервалом не более десяти минут. Кроме того железнодорожные пути соединят все пять линий петербургского метрополитена. Договорились сегодня и о реконструкции Цимбалинского путепровода.

«110 лет существует Цимбалинский мост. В последний раз он ремонтировался 37 лет тому назад. Это очень важный объект. Мы договорились о том что мост должен быть современным, четырехполосным. Но, для того чтобы приступить к реконструкции, сегодня „РЖД“ передает нам и документацию, и сам мост в собственность Санкт-Петербурга безвозмездно», — заявил Беглов.

Проект реконструкции рассчитан на три года, примерная стоимость — четыре с половиной миллиарда рублей. Затраты Петербург и «РЖД» поделят поровну. Ожидается, что с вводом путепровода высокоскоростное сообщение между двумя столицами сформируется в полной мере.

Переговоры о сотрудничестве Санкт-Петербурга и «РЖД» в 2019–2024 годах начались еще на полях Петербургского экономического форума. Известно, что суммарный объем инвестиций российской железнодорожной компании в рамках договоренностей составит 88 миллиардов рублей. Сотрудничество охватывает 18 проектов по пяти основным направлениям развития железной дороги. Кроме того обсуждается возможность создания внутригородского железнодорожного полукольца, который объединит все существующие направления и может стать менее затратной альтернативой кольцевой линии метрополитена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о создании в Петербурге Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив.

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