Михайловский театр устроил балет под открытым небом Петербурга

В Петербурге артисты Михайловского театра провели урок классического танца под открытым небом. На площади Искусств установили станок и продемонстрировали горожанам и гостям Северной столицы традиционный балетный экзерсис. Руководил занятием премьер театра Иван Васильев.

«В зале все гораздо постней, скучно, потому что четыре стены, зеркало и отражение твое бесят тебя. А здесь есть контакт, есть живое общение и есть веселье», — рассказывает Васильев.

Показательной балетное выступление приурочено к открытию в Михайловском театре нового, 187-го сезона. Он стартует уже сегодня, 6 сентября.

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