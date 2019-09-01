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  4. В России изменились условия продажи и возврата театральных билетов

В России изменились условия продажи и возврата театральных билетов

, 11:44 50

В России вступил в силу закон о борьбе с «билетной мафией». Проект этого закона в Госдуму внесло правительство осенью 2018 года, когда разразился скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова.

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Фото, видео : ТАСС / Станислав Красильников

В России 1 сентября вступил в силу закон, направленный на борьбу с перекупщиками билетов на концерты, спектакли и другие досуговые мероприятия. Теперь продавать билеты смогут только сами учреждения культуры и компании, с которыми у них заключен договор.

Новый закон регламентирует также условия возврата билетов. Так, он становится невозвратным за три дня до события. Если вернуть его за пять — десять дней до мероприятия, то организаторы обязаны будут вернуть покупателю 50% от стоимости. Полностью вернуть деньги за билет можно будет только в случае его возврата в кассу более чем за десять дней до даты мероприятия.

Госдума приняла закон в надежде избавить общество от «билетной мафии». Перекупщики использовали закон о защите прав потребителей в своих интересах. Не успевая продать билеты по большей стоимости покупателям, они возвращали непроданное в кассы учреждения и получали обратно их полную стоимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нововведениях в России с 1 сентября.

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