В России изменились условия продажи и возврата театральных билетов

В России 1 сентября вступил в силу закон, направленный на борьбу с перекупщиками билетов на концерты, спектакли и другие досуговые мероприятия. Теперь продавать билеты смогут только сами учреждения культуры и компании, с которыми у них заключен договор.

Новый закон регламентирует также условия возврата билетов. Так, он становится невозвратным за три дня до события. Если вернуть его за пять — десять дней до мероприятия, то организаторы обязаны будут вернуть покупателю 50% от стоимости. Полностью вернуть деньги за билет можно будет только в случае его возврата в кассу более чем за десять дней до даты мероприятия.

Госдума приняла закон в надежде избавить общество от «билетной мафии». Перекупщики использовали закон о защите прав потребителей в своих интересах. Не успевая продать билеты по большей стоимости покупателям, они возвращали непроданное в кассы учреждения и получали обратно их полную стоимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нововведениях в России с 1 сентября.