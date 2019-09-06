«Не буду врать»: Дженнифер Энистон назвала пугающий ее признак старения

В начале 2019 года Дженнифер Энистон отметила свое 50-летие. Актриса признается, что эта цифра ее совершенно не смущает — более того, она не ощущает себя на свой возраст. Однако есть признак возрастных изменений, которого голливудская звезда боится.

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«Я не буду врать. Я не хочу иметь седые волосы», — сообщила Энистон в интервью изданию InStyle.

Кроме того, Дженнифер отметила, что ее крайне смущают комплименты, затрагивающие ее возраст. Звезде не нравится, когда ее хвалят за красоту «для своих лет». Энистон уверена, что вокруг этой темы обществу необходимо сформировать определенный этикет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Энистон выложила кругленькую сумму, чтобы найти любовь.