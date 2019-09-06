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  4. «Не буду врать»: Дженнифер Энистон назвала пугающий ее признак старения

«Не буду врать»: Дженнифер Энистон назвала пугающий ее признак старения

, 9:35 Фото 166

50-летняя актриса полностью довольна своим внешним видом. Но одного из возможных возрастных изменений Энистон боится как огня.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com/ © New Line Cinema

В начале 2019 года Дженнифер Энистон отметила свое 50-летие. Актриса признается, что эта цифра ее совершенно не смущает — более того, она не ощущает себя на свой возраст. Однако есть признак возрастных изменений, которого голливудская звезда боится.

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«Я не буду врать. Я не хочу иметь седые волосы», — сообщила Энистон в интервью изданию InStyle.

Кроме того, Дженнифер отметила, что ее крайне смущают комплименты, затрагивающие ее возраст. Звезде не нравится, когда ее хвалят за красоту «для своих лет». Энистон уверена, что вокруг этой темы обществу необходимо сформировать определенный этикет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Энистон выложила кругленькую сумму, чтобы найти любовь.

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