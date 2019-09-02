Дженнифер Энистон выложила кругленькую сумму, чтобы найти любовь

Услуги свах и специализированных агентств по поиску спутников жизни становятся все более популярными среди обеспеченных слоев населения. Как стало известно, к помощи одной из таких контор прибегла даже актриса Дженнифер Энистон.

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Актриса разошлась со своим вторым супругом — актером Джастином Теру — зимой 2018 года. До недавнего времени Дженнифер тяжело переживала разрыв. Однако сейчас Энистон, кажется, воспряла духом и готова к новому романтическому приключению. Голливудская звезда обратилась в специальное агентство с просьбой подобрать ей подходящего кандидата. За свидание с отвечающим критериям мужчиной она заплатила 750 тысяч долларов. Известно, что аналогичную сумму агенту отдал и претендент на сердце Дженнифер — агентство ориентированно на более чем обеспеченную аудиторию.

Сообщается, что вложение оказалось более чем удачным — уже после первой встречи влюбленные решили стать парой. Пока о новом избраннике Энистон информации практически нет — известно, что он мультимиллионер, который очень далек от мира шоу-бизнеса. Также американскому изданию NW удалось выведать самое главное: по сообщениям инсайдеров, мужчина без памяти влюблен в актрису и мечтает провести с ней всю оставшуюся жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Энистон запросила баснословный гонорар за съемки в российском фильме «Брат 3».