Ники Минаж объявила об окончании карьеры

Американская звезда Ники Минаж объявила о завершении карьеры в публикации в Twitter. По словам рэп-исполнительницы, ее решение связано с изменением жизненных приоритетов — она решила посвятить себя семье.

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Twitter @NICKIMINAJ

«Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны», — написала Минаж, обращаясь к недоброжелателям.

Также 36-летняя дива обратилась и поклонникам, заверив их, что будет любить их всю жизнь.

«Поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти», — написала Ники Минаж.

Ее фанаты признались, что очень расстроены, но при этом отметили, что уважают выбор звезды.

За свою музыкальную карьеру Минаж выпустила четыре альбома и десять раз номинировалась на премию Grammy. Также она неоднократно признавалась одной из лучших рэп-исполнительниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ники Минаж выходит замуж.