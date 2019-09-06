Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Новость о его смерти подтвердил президент африканской республики Эммерсон Дамбудзо Мнангагва в Twitter.

«С величайшей грустью я объявляю о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Кдэ Роберта Мугабе», — написал Эммерсон.

Роберт Мугабе умер в сингапурской больнице после продолжительной болезни. В последнее время он не руководил страной и полностью отошел от дел. Однако всю свою жизнь Мугабе посвятил освобождению и расширению прав и возможностей своего народа, передает Mirror.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко. Чрезвычайный и полномочный посол России в Египте скончался утром 2 сентября в Каире в одной из клиник на 69-м году жизни.