Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно

Футболисты Александр Кокорин и Кирилл Мамаев освобождены условно-досрочно 6 сентября. Такое решение принял суд Белгородской области после рассмотрения ходатайства осужденных спортсменов. Его также поддержала Федеральная служба исполнения наказаний, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Татьяны Стукаловой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official) 5 Сен 2019 в 11:51 PDT

Брата Александра Кокорина также отпустили по УДО.

Администрация колонии не возражала против освобождения спортсменов, осужденных на реальные сроки заключения за нанесение побоев в центре столицы. Ходатайство об УДО защита Кокорина и Мамаева подала 2 августа. Однако суд Белгородской области пока не подтверждает эту информацию.

Павел Мамаев и Александр Кокорин с осени 2018 года находились в СИЗО, а с мая 2019 отбывают наказание в виде лишения свободы. Кокорин был осужден на полтора года, Мамаев — на год и пять месяцев. Причиной судебного разбирательства стали несколько драк, которые футболисты устроили в столице в октябре прошлого года.

Наибольшее внимание общественности привлекла потасовка в одном из кафе Москвы — рано утром Мамаев и Кокорин в сопровождении друзей посетили заведение, в котором устроили драку и даже бросили стулом в одного из гостей. Пострадавшим оказался Денис Пак — чиновник департамента Минпромторга. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина заявлял также и об оскорблениях в свой адрес.