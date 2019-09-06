Гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой

Музыкант Евгений Гор показал подписчикам, как он работает и отдыхает. В сторис певец выступает перед гостями мероприятия, среди которых есть его преданные фанаты. Затем начинается дискотека, на которой Гор танцует рядом с молодыми девушками. Под конец Евгений активно фотографируется с дамами.

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Заметно, что на кадрах нет 69-летней возлюбленной музыканта. Хотя несколько дней назад Надежда Бабкина выложила в сеть снимок с молодым гражданским мужем. Она вместе с Евгением пришла на премьеру фильма «Одесса» Валерия Тодоровского. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, пара вместе уже 16 лет и выглядит очень гармонично.

Евгений Гор и Надежда Бабкина. Instagram @ngbabkina

Бабкина и Гор познакомились на конкурсе молодых музыкантов, когда начинающему исполнителю было всего 23 года. Союз начинался как творческий, но вскоре на одном из телешоу певица представила Евгения как своего любимого человека. Этот роман получил огромный резонанс из-за значительной разницы в возрасте.

До этого народная артистка России была замужем за известным барабанщиком, от которого у нее есть 44-летний сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Бабкина сходила в кино с молодым возлюбленным.