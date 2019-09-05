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  4. Надежда Бабкина сходила в кино с молодым возлюбленным — фото

Надежда Бабкина сходила в кино с молодым возлюбленным — фото

, 18:36 Фото 180

Пара посетила в Москве премьеру фильма Тодоровского «Одесса».

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Фото, видео : Instagram @ngbabkina

Надежда Бабкина поделилась с поклонниками фото своего выхода в свет вместе с молодым возлюбленным Евгением Гором. В среду, 4 сентября, пара посетила в Москве премьеру нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса», в широкий прокат картина выходит 5 сентября.

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Instagram @ngbabkina

На появившемся в Instagram снимке отдохнувшая этим летом на Кипре 69-летняя Бабкина и 39-летний Гор выглядят счастливыми. Оба одеты в классические костюмы, певица украсила себя массивными бусами, браслетами, серьгами и брошью. Как пишет Teleprogramma.pro, весь вечер влюбленные не отходили друг от друга и постоянно улыбались.

«Всегда на вас любуюсь! Пара вы классная! Между вами не видно разницы в годах!»

«Великолепно смотритесь! Гармонично, молодо, стильно. Так держать!»

«Надежда, вы великолепны, будьте счастливы!» — комментируют фото поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Бабкина проводила в школу внука Георгия и старшую внучку Веру. Младшая Марфа пока еще ходит в детский сад, ей четыре года.

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