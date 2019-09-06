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  4. Кокорина и Мамаева должны выпустить по УДО 17 сентября

Кокорина и Мамаева должны выпустить по УДО 17 сентября

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6 сентября суд Белгородской области определил досрочно отпустить футболистов из колонии.

Фото : РИА Новости / Михаил Киреев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 305

Решение об УДО Александра Кокорина и Павла Мамаева вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано. Об этом «Интерфаксу» сообщил секретарь Белгородского суда, где около часа назад приняли решение об условно-досрочном освобождении футболистов. То есть спортсмены должны выйти из колонии 17 сентября, подытожил адвокат защиты.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее поддержала ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении спортсменов из колонии, где они отбывали сроки заключения.

Кроме известных футболистов по УДО также выходит младший брат Кокорина.

Брата Александра Кокорина также отпустили по УДО.

Павел Мамаев и Александр Кокорин с осени 2018 года находились в СИЗО, а с мая 2019 отбывают наказание в виде лишения свободы. Кокорин был осужден на полтора года, Мамаев — на год и пять месяцев. Причиной судебного разбирательства стали несколько драк, которые футболисты устроили в столице в октябре прошлого года.

Наибольшее внимание общественности привлекла потасовка в одном из кафе Москвы — рано утром Мамаев и Кокорин в сопровождении друзей посетили заведение, в котором устроили драку и даже бросили стулом в одного из гостей. Пострадавшим оказался Денис Пак — чиновник департамента Минпромторга. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчина заявлял также и об оскорблениях в свой адрес.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 305
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