Кокорина и Мамаева должны выпустить по УДО 17 сентября

Решение об УДО Александра Кокорина и Павла Мамаева вступит в силу через 10 дней, если не будет обжаловано. Об этом «Интерфаксу» сообщил секретарь Белгородского суда, где около часа назад приняли решение об условно-досрочном освобождении футболистов. То есть спортсмены должны выйти из колонии 17 сентября, подытожил адвокат защиты.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее поддержала ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении спортсменов из колонии, где они отбывали сроки заключения.

Кроме известных футболистов по УДО также выходит младший брат Кокорина.

Брата Александра Кокорина также отпустили по УДО.

Павел Мамаев и Александр Кокорин с осени 2018 года находились в СИЗО, а с мая 2019 отбывают наказание в виде лишения свободы. Кокорин был осужден на полтора года, Мамаев — на год и пять месяцев. Причиной судебного разбирательства стали несколько драк, которые футболисты устроили в столице в октябре прошлого года.