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  4. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Джанабаева ушла от Константина Меладзе

, 18:14 52

Певица Альбина Джанабаева завершила долгое сотрудничество с композитором и продюсером.

Фото : Instagram @albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram объявила о прекращении сотрудничества с Константином Меладзе — родным братом мужа. Исполнительница поблагодарила продюсера за годы совместной работы и отметила, что самый ценный опыт она получила именно в составе группы «ВИА Гра». Именно после этого началась ее сольная карьера.

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Джанабаева объявляет об уходе от МеладзеДжанабаева объявляет об уходе от Меладзе. Instagram @albinadzhanabaeva

Работая с Меладзе, Джанабаева открыла себя с новой стороны, расширила круг творческих знакомств, встретила единомышленников.

«Я благодарна тем годам… и Константину Меладзе. Безмерно его уважаю!», — пишет в Instagram Джанабаева.

Артистка подчеркнула, что сотрудничество прекращено, и попросила уйти от обсуждения данной темы, предложив насладиться ее новой композицией «Такая, как есть». Уже с февраля 2018 года все новые песни и ремейки исполнительницы выходят под эгидой менеджмент-компании Goldenlook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Альбина Джанабаева пожаловалась на лишние килограммы после отпуска.

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