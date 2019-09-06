Ольга Бузова активна не только в Instagram, но и в приложении TikTok. Певица сняла видео с ритмичным танцем под свой новый сингл «Вот она я!», премьера которого состоялась сегодня 6 сентября.

«Челюсть отвисла»: Танцующая на шесте Дженнифер Лопес восхитила поклонников

На видео Ольга танцует в белом халате и вовсю наслаждается собственным творением.

Она, вероятно, ожидала получить поддержку от поклонников, но хейтеры атаковали телеведущую «Дома-2» гневными сообщениями. Некоторые даже высказались, что движения в танце не то что откровенные, а неприличные.

«Что за движения странные?» — написала одна из подписчиц.

«А руку то зачем между ног опять запихивать? Или это танец такой, типа сексуальный?!» — поинтересовалась другая.

Ранее 5-tv.ru сообщил о премьере нового хита Бузовой «Вот она я!».