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  4. Юзеры раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце — видео

Юзеры раскритиковали Бузову за неприличный жест в танце — видео

, 16:46 Видео 62

После публикации видео в Instagram, подписчики певицы набросились на нее с претензиями.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 591

Ольга Бузова активна не только в Instagram, но и в приложении TikTok. Певица сняла видео с ритмичным танцем под свой новый сингл «Вот она я!», премьера которого состоялась сегодня 6 сентября.

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На видео Ольга танцует в белом халате и вовсю наслаждается собственным творением.

Она, вероятно, ожидала получить поддержку от поклонников, но хейтеры атаковали телеведущую «Дома-2» гневными сообщениями. Некоторые даже высказались, что движения в танце не то что откровенные, а неприличные.

«Что за движения странные?» — написала одна из подписчиц.

«А руку то зачем между ног опять запихивать? Или это танец такой, типа сексуальный?!» — поинтересовалась другая.

Ранее 5-tv.ru сообщил о премьере нового хита Бузовой «Вот она я!».

Тема:
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