Альбина Джанабаева пожаловалась на лишние килограммы после отпуска

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила новый пост в Instagram, в котором пожаловалась на последствия отпуска, отразившегося на фигуре. Супруга Валерия Меладзе вместе с семьей отдыхала на юге Франции, а также в Испании. Альбина с удовольствием делилась с поклонниками снимками из солнечных стран.

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Певица осталась в восторге от путешествия, однако как большой любитель деликатесов не смогла отказать себе в удовольствии вкусно поесть и набрала пару лишних килограммов.

«Результат: довольные дети, счастливые глаза, легкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограммов», — написала артистка.

Instagram @albinadzhanabaeva

Однако, по словам Джанабаевой, она поставила себе задачу избавиться от лишнего и с понедельника начать тренировки.

Поклонники поддержали певицу в ее решении и написали, что она мотивирует их на здоровый образ жизни.

«Альбиночка, вы суперски подбодрили и себя, и нас, которые смотрят на вас и где-то берут с вас пример, спасибо»;

«Не знаю, о каких пару кг идет речь, фигура👍. Но с удовольствием присоединюсь»;

«Я с вами, только плов с пирожками доем», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты оценили совместное фото Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.