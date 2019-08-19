Альбина Джанабаева пожаловалась на лишние килограммы после отпуска

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выложила новый пост в Instagram, в котором пожаловалась на последствия отпуска, отразившегося на фигуре. Супруга Валерия Меладзе вместе с семьей отдыхала на юге Франции, а также в Испании. Альбина с удовольствием делилась с поклонниками снимками из солнечных стран.
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Певица осталась в восторге от путешествия, однако как большой любитель деликатесов не смогла отказать себе в удовольствии вкусно поесть и набрала пару лишних килограммов.
«Результат: довольные дети, счастливые глаза, легкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограммов», — написала артистка.
Однако, по словам Джанабаевой, она поставила себе задачу избавиться от лишнего и с понедельника начать тренировки.
Поклонники поддержали певицу в ее решении и написали, что она мотивирует их на здоровый образ жизни.
«Альбиночка, вы суперски подбодрили и себя, и нас, которые смотрят на вас и где-то берут с вас пример, спасибо»;
«Не знаю, о каких пару кг идет речь, фигура👍. Но с удовольствием присоединюсь»;
«Я с вами, только плов с пирожками доем», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты оценили совместное фото Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.