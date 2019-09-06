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  4. Фетисов и Матвейчев возмущены высказываниями Навального о нападении на Памфилову

Фетисов и Матвейчев возмущены высказываниями Навального о нападении на Памфилову

, 21:33 Эксклюзивное видео 19

Депутат Вячеслав Фетисов и политолог Олег Матвейчев выступили с резким осуждением высказываний Алексея Навального по поводу нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Фото : Flickr.com / www.globallookpress.com

В своих постах в Twitter Алексей Навальный, фактически, обвинил пострадавшую главу ЦИК Эллу Памфилову во лжи, предположив, что никакого нападения на нее якобы не было. Подобные инсинуации в адрес женщины, которой пришлось пережить угрозу жизни и здоровью, вызвали гневное осуждение со стороны деятелей культуры, журналистики, политики, спорта и образования.

Так Вячеслав Фетисов заявил, что подобные высказывания просто не подпадают ни под какие нормы поведения:

«Ни под мужское, ни под женское… Найти слово и даже подходящее трудно… Очень слабый человек это сделал, у которого нет ни совести, ни ума… Вот это шакалье и есть. Которое мешает, и нормальным людям не дает развиваться… Сам поступок выбивает из колеи…» — прокомментировал Вячеслав Фетисов 5-tv.ru.

5-tv.ru

Политолог Олег Матвейчев же заявил, что уж не Алексею Навальному делать столь неоднозначные заявления после весьма сомнительных нападений на него самого, а также намекнул, что подобное поведение со стороны таких блогеров — попросту не подобает мужчинам:

«Когда возникают всевозможные нападения на самого Навального, как с зеленкой и со всеми остальными, про которые все знают поименно, кто их совершает, что это как раз нападения фейковые и больше нужны ему самому для привлечения к себе внимания, тут вопросов не возникает. А Памфилова — человек, которого точно нельзя заподозрить в том, что она занимается каким-то самопиаром, и вообще не медийный, скажем так, персонаж…

Ну, не хочет он, может просто не сочувствовать. Зачем как говорится глумиться, стебаться. Это просто лишний раз выдает его такую нечеловеческую природу… Попытки так называемого мужчины Навального над этим всем стебаться… Я представляю какую он бы истерику закатил, если бы на него напали всерьез», — заявил Олег Матвейчев 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как журналист Олег Лурье отреагировал на заявления Алексея Навального по поводу нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову.

5-tv.ru рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме ночью в подмосковной Истре. Преступник, который, по всей видимости, полагал, что дома никого нет, набросился на женщину. По словам Памфиловой, нападавший пытался несколько раз ударить ее электрошокером.

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