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Привет из космоса! Как проходила стыковка «Союза» с роботом Федором на борту к МКС

, 17:16 Эфирная новость 19

Андроид уже отправил первое сообщение со станции на Землю.

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Фото, видео : ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

Космическая миссия, за которой следил весь мир, завершилась реальным, а не виртуальным успехом во вторник, 27 августа. Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Ради этого космонавты накануне «перепарковали» свой корабль, освободив шлюз для робота. Сам Федор отправил первое сообщение со станции. Сказал, что немного задержался в пробке и уже готов к работе.

Подробности стыковки «Союза МС-14» с роботом Федором на борту к МКС в видеосюжете Ксении Солдатовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что робот Федор пошутил про пробки из-за задержки со стыковкой.

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