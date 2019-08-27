Привет из космоса! Как проходила стыковка «Союза» с роботом Федором на борту к МКС

Космическая миссия, за которой следил весь мир, завершилась реальным, а не виртуальным успехом во вторник, 27 августа. Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту со второй попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Ради этого космонавты накануне «перепарковали» свой корабль, освободив шлюз для робота. Сам Федор отправил первое сообщение со станции. Сказал, что немного задержался в пробке и уже готов к работе.

Подробности стыковки «Союза МС-14» с роботом Федором на борту к МКС в видеосюжете Ксении Солдатовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что робот Федор пошутил про пробки из-за задержки со стыковкой.