День Тита Грибника и Варфоломея: что можно и нельзя делать 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, верующие чтят память святого Тита, которого в народе прозвали Титом Листопадником или Титом Грибником — проповедника и епископа с греческого острова Крит. Тит был учеником апостола Павла и поддерживал наставника во время его заключения в Риме. Святой Тит посвятил чтению Слова Божьего долгую жизнь — священнослужитель умер в возрасте 107 лет.

Также 7 сентября чествуют святого Варфоломея — проповедника из Армении. Язычники подвергли православного христианина мученической смерти в столице государства Баку: сначала ученика Иисуса распяли на кресте вниз головой, потом сняли с него кожу и обезглавили.

Что можно делать 7 сентября

В этот день принято с самого утра отправляться в лес за грибами. По преданию, это последний день, когда из грибов можно делать соленья на зиму. Заготовки, приготовленные из грибов после, будут не пригодны в пищу. После 7 сентября грибы можно будет только жарить или варить. Однако на сбор грибов в День Тита и Варфоломея настоятельно не рекомендуется брать детей. Древнее поверье гласит — малышей может украсть Леший.

Также 7 сентября можно «заговорить» чайный гриб. Рано утром над баночкой нужно прошептать заветное желание — оно обязательно сбудется.

В праздник Тита и Варфоломея настоятельно рекомендуется посетить баню — это очистит не только тело, но и душу. Помывшись 7 сентября в бане человек на долгое время обретет гармонию и душевный покой.

Что нельзя делать 7 сентября

Если за окном в День Тита и Варфоломея идет дождь — ни в коем случае нельзя прибегать к услугам экстрасенсов, целителей и, уж тем более, не стоит проводить какие-либо обряды самому.

В этот день не рекомендуется заниматься ремонтными или строительными работами, потому что через непродолжительное время все придется переделывать, пишет «Утро.ру».

Приметы на День Тита и Варфоломея

Перелетные птицы садятся на крыши — к дождливой, пасмурной осени;

Много грибов — к холодной и долгой зиме;

Ребенок родился 7 сентября — счастье придет к нему только в зрелом возрасте.

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