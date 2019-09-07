Американская рэп-дива Ники Минаж заявила, что собирается покинуть музыкальную индустрию. 36-летняя суперзвезда решила полностью посвятить себя семье. Об этом певица сообщила в Twitter.

Экс-король Малайзии назвал ошибкой брак с Оксаной Воеводиной

«Я решила уйти со сцены и посвятить себя семье. Знаю, ребята, теперь вы довольны. Мои фанаты, поддерживайте меня вплоть до моей смерти… Буду любить вас всю жизнь» , — написала знаменитость.

Ранее в интервью Ники Минаж рассказывала — в ближайшем будущем она планирует сыграть пышную свадьбу со своим женихом Кеннетом Петти, а также заявляла, что готова к материнству.

Поклонники Ники Минаж пришли в ужас от новости об уходе любимицы со сцены. Их кумир потрясающе талантлив и плодовит: рэп-исполнительница девять раз была номинирована на премию «Грэмми». Также певица отмечена наградами Billboard Music Awards, American Music Awards и BET Awards.

«Ты никогда не делала нам так больно за всю карьеру…» — написал разбитый горем фолловер.

Очевидно сотни грустных комментариев фанатов растрогали Ники Минаж и она приняла решение извиниться перед многомиллионной аудиторией.

«Я все еще здесь. Все еще безумно люблю вас, ребята, и вы это знаете. Твит был резким и бесчувственным, я прошу прощения!» — написала певица.

Однако после этого сообщения становится непонятным — Ники Минаж просто погорячилась, когда заявила об уходе со сцены, или пошла на этот шаг осознанно и своими извинениями лишь смягчила «горькую пилюлю» для поклонников?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ники Минаж объявила об окончании карьеры.